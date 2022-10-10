Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 октября). 35-летний аргентинец по-прежнему не восстановился после травмы и не возобновил тренировки в общей группе.

У Месси повреждение икроножной мышцы, и восстановление проходит медленнее, чем предполагалось. Изначально прогнозировалось, что Месси сможет сыграть уже в матче с «Реймсом» (8 октября), но он пропустил этот матч.

В нынешнем сезоне на счету Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах.