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  4. Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики
Лига чемпионов
10 октября 2022, 15:16 |
261
0

Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики

Аргентинец не успеет восстановиться после травмы

10 октября 2022, 15:16 |
261
0
Месси пропустит матч Лиги чемпионов против Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов против «Бенфики» (11 октября). 35-летний аргентинец по-прежнему не восстановился после травмы и не возобновил тренировки в общей группе.

У Месси повреждение икроножной мышцы, и восстановление проходит медленнее, чем предполагалось. Изначально прогнозировалось, что Месси сможет сыграть уже в матче с «Реймсом» (8 октября), но он пропустил этот матч.

В нынешнем сезоне на счету Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник Le Parisien
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