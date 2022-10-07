Месси получил повреждение в матче с Бенфикой

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1). 35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт и попросил замену.

Однако, по информации французских СМИ, травма оказалась несерьезной. Месси сможет принять участие в ближайшем матче Лиги 1 против «Реймса», который состоится в субботу, 8 октября.

В нынешнем сезоне на счету Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах.