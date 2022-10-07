Франция07 октября 2022, 15:51 | Обновлено 07 октября 2022, 15:52
273
0
Месси получил повреждение в матче с Бенфикой
У форварда «ПСЖ» травма икроножной мышцы
07 октября 2022, 15:51 | Обновлено 07 октября 2022, 15:52
273
0
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (ничья 1:1). 35-летний аргентинец почувствовал дискомфорт и попросил замену.
Однако, по информации французских СМИ, травма оказалась несерьезной. Месси сможет принять участие в ближайшем матче Лиги 1 против «Реймса», который состоится в субботу, 8 октября.
В нынешнем сезоне на счету Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2022, 10:30 3
Специалист – о поражении «Динамо» в Ренне
Футбол | 07 октября 2022, 02:55 0
Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию
Футбол | 07.10.2022, 07:15
Футбол | 07.10.2022, 13:16
Футбол | 07.10.2022, 11:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.10.2022, 00:05 2
06.10.2022, 10:43 49
06.10.2022, 15:40
05.10.2022, 22:56 4
06.10.2022, 20:40 5
05.10.2022, 19:00
06.10.2022, 23:54 110
05.10.2022, 20:32