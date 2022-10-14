Василий КАРДАШ: «Шахтер и Динамо сыграют вничью»

49-летний бывший полузащитник Василий Кардаш, защищавший на клубном уровне среди прочего цвета «Карпат», «Динамо» Киев и «Черноморца», а также сыгравший 14 матчей за сборную Украины, высказал мнение о вероятном исходе поединка 7-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо».

«Сейчас много говорят об этом поединке в свете текущего состояния команд. «Шахтер» сейчас находится в лучшем психологическом состоянии, если отталкиваться от результатов на внутренней арене и еврокубках. Тем не менее, мы знаем, что украинское классико всегда проходит в напряженной и интересной борьбе. Уверен, что «Динамо» забудет все свои неудачи и будет супермотивированным. Предположу, что соперники сыграют вничью – 1:1», - заявил Кардаш.

Игра «Шахтер» - «Динамо» состоится в воскресенье, 16 октября, во Львове, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что «Шахтер» и «Динамо» рассудит харьковчанка Катерина Монзуль.