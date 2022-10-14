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  4. Василий КАРДАШ: «Шахтер и Динамо сыграют вничью»
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 13:59 | Обновлено 14 октября 2022, 14:10
370
3

Василий КАРДАШ: «Шахтер и Динамо сыграют вничью»

Экс-хавбек сборной Украины – о предстоящем украинском класико

14 октября 2022, 13:59 | Обновлено 14 октября 2022, 14:10
370
3
Василий КАРДАШ: «Шахтер и Динамо сыграют вничью»
ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

49-летний бывший полузащитник Василий Кардаш, защищавший на клубном уровне среди прочего цвета «Карпат», «Динамо» Киев и «Черноморца», а также сыгравший 14 матчей за сборную Украины, высказал мнение о вероятном исходе поединка 7-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо».

«Сейчас много говорят об этом поединке в свете текущего состояния команд. «Шахтер» сейчас находится в лучшем психологическом состоянии, если отталкиваться от результатов на внутренней арене и еврокубках. Тем не менее, мы знаем, что украинское классико всегда проходит в напряженной и интересной борьбе. Уверен, что «Динамо» забудет все свои неудачи и будет супермотивированным. Предположу, что соперники сыграют вничью – 1:1», - заявил Кардаш.

Игра «Шахтер» - «Динамо» состоится в воскресенье, 16 октября, во Львове, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что «Шахтер» и «Динамо» рассудит харьковчанка Катерина Монзуль.

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Источник zbirna.com
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Andrey_1992
Шахтар винесе динамо 3-0
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0
Лавочкин
Сринамо не привыкать разгромно проигрывать Шахтёру.
Будет тотальное уничтожение 4-0.
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-2
Хутин Пуйло
Дайте угадаю, разъемщиком будет ВарВара?
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-3
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