Шахтер и Динамо рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 7-го тура
Только на центральном матче тура УПЛ будет работать система VAR
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
7-й тур
14 октября
13:00. «Минай» – «Верес». Проходи. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
15 октября
13:00. «Металлист» - «Ворскла». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Соловьян (Киев).
13:00. «Металлист 1925» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
16 октября
15:00. «Рух» - «Днепр-1». Львов. Стадион «Украина». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
17:00. «Шахтер» - «Динамо». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
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1. Два дня отдыха - преимущества Шахтера перед Динамо, любезно предоставленное ОПГ УАФ (павелки КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались перенести игру на понедельник-вторник, хотя следующий тур только в субботу-воскресенье - в ЛЮБОЙ федерации бы перенесли, но только не содержанки ХОЗЯИНА).
2. Дополнительное перемещение Динамо из Польши во Львов - еще одно преимущество перед Динамо, любезно предоставленное Ахметову ОПГ УАФ.
3. Два основных вратаря травмированы и на игру выходит вчерашний юниор.
4. Мозговой центр, доставляющий мяч к штрафной (Шапаренко) травмирован.
5. Главный тренер Динамо (видимо) начинает выживать с ума, поэтому влюбился в деревянного форварда и стал ненавидеть ВСЕХ легионеров, купленных ему в помощь.
6. Ну и в заключении - катюхин кинозал, с понятными для киевлян последствиями (бонус от ХОЗЯИНА ей гарантирован).
7. Вангую в этих условиях безусловный проигрыш киевлян, возможно с крупным счетом. Спасти может только пришествиедевы Марии ночью на 16-е число, которое вынудит его отказаться от услуг Беседина (и ряда других деревьев) в этом матче и выпустить на поле в старте хотя бы Ваната и Диалло.