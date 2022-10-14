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  4. Шахтер и Динамо рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 7-го тура
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 09:50 |
762
2

Шахтер и Динамо рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 7-го тура

Только на центральном матче тура УПЛ будет работать система VAR

14 октября 2022, 09:50 |
762
2
Шахтер и Динамо рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 7-го тура
УАФ. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 7-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

7-й тур

14 октября

13:00. «Минай» – «Верес». Проходи. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

15 октября

13:00. «Металлист» - «Ворскла». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Соловьян (Киев).
13:00. «Металлист 1925» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

16 октября

15:00. «Рух» - «Днепр-1». Львов. Стадион «Украина». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая обл.).
17:00. «Шахтер» - «Динамо». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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DK1961
Да не отговорки это:
1. Два дня отдыха - преимущества Шахтера перед Динамо, любезно предоставленное ОПГ УАФ (павелки КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались перенести игру на понедельник-вторник, хотя следующий тур только в субботу-воскресенье - в ЛЮБОЙ федерации бы перенесли, но только не содержанки ХОЗЯИНА).
2. Дополнительное перемещение Динамо из Польши во Львов - еще одно преимущество перед Динамо, любезно предоставленное Ахметову ОПГ УАФ.
3. Два основных вратаря травмированы и на игру выходит вчерашний юниор.
4. Мозговой центр, доставляющий мяч к штрафной (Шапаренко) травмирован.
5. Главный тренер Динамо (видимо) начинает выживать с ума, поэтому влюбился в деревянного форварда и стал ненавидеть ВСЕХ легионеров, купленных ему в помощь.
6. Ну и в заключении - катюхин кинозал, с понятными для киевлян последствиями (бонус от ХОЗЯИНА ей гарантирован).
7. Вангую в этих условиях безусловный проигрыш киевлян, возможно с крупным счетом. Спасти может только пришествиедевы Марии ночью на 16-е число, которое вынудит его отказаться от услуг Беседина (и ряда других деревьев) в этом матче и выпустить на поле в старте хотя бы Ваната и Диалло. 
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+8
roman75zpr
Ну вот, у Луческу ещё одна отговорка будет после игры
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-7
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