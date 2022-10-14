Испания14 октября 2022, 14:19 | Обновлено 14 октября 2022, 14:34
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СМИ: у Куртуа почти нет шансов сыграть с Барселоной
Еще один шанс для Андрея Лунина?
14 октября 2022, 14:19 | Обновлено 14 октября 2022, 14:34
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Сегодня голкипер «Реала» Тибо Куртуа снова не тренировался в общей группе команды перед матчем Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября.
Испанские СМИ оценивает шансы Куртуа на участие в матче с «Барселоной» как крайне низкие. Это значит, что в Эль Класико, скорее всего, снова сыграет Андрей Лунин.
Украинский голкипер провел уже четыре матча за «Реал» в текущем сезоне.
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Він до речі і далі може не відновитися. Може Лунін ще декілька матчів зіграє. Напевно травма більш серйзона, ніж їм спочатку здавалося.