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Испания
14 октября 2022, 14:19 | Обновлено 14 октября 2022, 14:34
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4

СМИ: у Куртуа почти нет шансов сыграть с Барселоной

Еще один шанс для Андрея Лунина?

14 октября 2022, 14:19 | Обновлено 14 октября 2022, 14:34
1114
4
СМИ: у Куртуа почти нет шансов сыграть с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня голкипер «Реала» Тибо Куртуа снова не тренировался в общей группе команды перед матчем Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября.

Испанские СМИ оценивает шансы Куртуа на участие в матче с «Барселоной» как крайне низкие. Это значит, что в Эль Класико, скорее всего, снова сыграет Андрей Лунин.

Украинский голкипер провел уже четыре матча за «Реал» в текущем сезоне.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма Андрей Лунин
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Комментарии 4
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anacreon
Горе то яке. Піду відкрию шампанське )))
Він до речі і далі може не відновитися. Може Лунін ще декілька матчів зіграє. Напевно травма більш серйзона, ніж їм спочатку здавалося.
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+2
Ostrov Khortitsa
это наказание Анчелотти, что мордовал Андрея на лавке,  а не давал ему хоть немного игрового времени, когда это можно было сделать
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0
Осс Steam
Мене як українця і вболівальника Барселони ця новина не може не радувати)
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0
Владислав Антонов
Значить Барса точно виграє, на жаль, Лунін не відповідає рівню мадридського Реала.
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-2
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