СМИ: у Куртуа почти нет шансов сыграть с Барселоной

Сегодня голкипер «Реала» Тибо Куртуа снова не тренировался в общей группе команды перед матчем Ла Лиги против «Барселоны», который состоится в воскресенье, 16 октября.

Испанские СМИ оценивает шансы Куртуа на участие в матче с «Барселоной» как крайне низкие. Это значит, что в Эль Класико, скорее всего, снова сыграет Андрей Лунин.

Украинский голкипер провел уже четыре матча за «Реал» в текущем сезоне.