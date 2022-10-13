Куртуа остается под вопросом на матч с Барселоной

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сегодня, в четверг 13 октября, отсутствовал на тренировке команды. Сообщается, что с высокой долей вероятности он не попадет в состав команды на предстоящий матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 16 октября.

Ранее наставник «галактикос» Карло Анчелотти заявил, что Куртуа намерен возобновить тренировки с четверга, 13 октября.

У Куртуа, напомним, имеются проблемы со спиной. В его отсутствии ворота «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Матч «Реал» - «Барселона» в 9-м туре Примеры запланирован на воскресенье, 16 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени. В турнирной таблице команды делят 1-2 места, имея по 22 очка после 8 игр.