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Испания
13 октября 2022, 15:52 | Обновлено 13 октября 2022, 16:02
270
1

Куртуа остается под вопросом на матч с Барселоной

Бельгиец в строй еще не вернулся

13 октября 2022, 15:52 | Обновлено 13 октября 2022, 16:02
270
1
Куртуа остается под вопросом на матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. ТИбо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сегодня, в четверг 13 октября, отсутствовал на тренировке команды. Сообщается, что с высокой долей вероятности он не попадет в состав команды на предстоящий матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 16 октября.

Ранее наставник «галактикос» Карло Анчелотти заявил, что Куртуа намерен возобновить тренировки с четверга, 13 октября.

У Куртуа, напомним, имеются проблемы со спиной. В его отсутствии ворота «Реала» защищает украинец Андрей Лунин.

Матч «Реал» - «Барселона» в 9-м туре Примеры запланирован на воскресенье, 16 октября, начало – в 17:15 по киевскому времени. В турнирной таблице команды делят 1-2 места, имея по 22 очка после 8 игр.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа травма Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал - Барселона
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Источник El Mundo Deportivo
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GloryUkraine
Не заздрю Луніну. Тиск на нього буде божевільний. Барса невдало грає в ЛЧ і в матчі проти свого найзапеклішого суперника буде робити все можливе, щоби реабілітуватися перед вболівальниками.  Важко буде Луніну. Будемо тримати кулаки за нього.
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