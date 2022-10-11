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  4. Андрей ЛУНИН: «Куртуа? Я никому не желаю никаких травм»
Испания
11 октября 2022, 14:42 | Обновлено 11 октября 2022, 14:43
581
0

Андрей ЛУНИН: «Куртуа? Я никому не желаю никаких травм»

Украинский голкипер «Реала» - о конкуренции с Тибо Куртуа

11 октября 2022, 14:42 | Обновлено 11 октября 2022, 14:43
581
0
Андрей ЛУНИН: «Куртуа? Я никому не желаю никаких травм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который сейчас получил игровую практику в связи с травмой Тибо Куртуа, прокомментировал конкуренцию с бельгийцем:

«Сложный вопрос. Возьмем любого игрока, основного на своей позиции. Он постоянно играет, делает это на хорошем уровне и не теряет его. Подвинуть его очень тяжело. Должно что-нибудь случиться: ротация или травма, как в этом случае.

Я никому не желаю никаких травм. Это самое плохое, что может быть в спорте и вообще со здоровьем. Но как я, например, заиграл в «Днепре»? Это был кризис. Все ушли – и очередь дошла до меня. Я был четвертым голкипером. Это случай, но я тоже работал и ждал.

И когда получил свой шанс, то нужно было проявлять себя. Мне это удалось. Здесь уже другой уровень, но также нужно ждать, продолжать работать и использовать каждую возможность, которая может случиться».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа
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Источник Трибуна
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