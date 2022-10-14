Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Никогда не было конфликта с Гасперини
Хавбек «Аталанты» – об отношениях с главным тренером
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, почему не покинул клуб летом:
«Не договорились. Не перешел, и нет смысла сейчас обсуждать. В интернете пишут очень многое, но 80% это не правда. Например, об отношениях с тренером или о том, сколько хочет «Аталанта». И о контракте – он до лета 2024 года.
Конфликт с Гасперини? Никогда не было. Я даже с ним разговаривал перед окончанием трансферного окна, он говорил, что будет рад, если у меня появится лучший вариант.
Был ли близок к трансферу? У меня контракт с клубом, сначала должны договориться клубы. Если этого нет – то не о чем говорить.
В «Генке» я всегда играл полузащитника, в «Аталанте» – нападающего. Я знаю, чего хочет Гасперин на этой позиции. Гасперини откровенно говорит, что на этой позиции ему нужен игрок несколько иного плана. Он не говорит, что я плохой футболист, говорит, что я многое сделал для «Аталанты», но на этой позиции он сейчас хочет другого футболиста».
Ранее Малиновский рассказал об отношениях Александра Петракова со СМИ.
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