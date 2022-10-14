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Лига наций
14 октября 2022, 12:50 | Обновлено 14 октября 2022, 13:04
449
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда Петраков злится – ему не до прессы»

Хавбек сборной Украины – о тренере команды

14 октября 2022, 12:50 | Обновлено 14 октября 2022, 13:04
449
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Когда Петраков злится – ему не до прессы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, почему у главного тренера команды Александра Петракова сложные отношения с прессой:

«Этот вопрос нужно ему задавать, а не мне. Он всегда хочет выигрывать. И когда он злится – ему в этот момент не до прессы. Но нужно учиться вести себя с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры. Конечно, после игры порой неприятно давать интервью, когда ты отдал все силы».

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