Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы сильно хотели забить Интеру и забыли об обороне»
Форвард «Барселоны» - о ничьей в матче с «Интером»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал ничью 3:3 против «Интера» в четвертом туре Лиги чемпионов:
«Мы так сильно хотели забить больше голов, что порой забывали об обороне и о контратаках «Интера». Они слишком легко доходили до наших ворот и создавали голевые ситуации. В последнее время у «Барсы» много травм, тяжело постоянно играть разными составами. Нам не хватает стабильности, и, возможно, именно поэтому так всё и складывается.
Форварду тяжело играть с «Интером». У них схема с пятью защитниками, также есть опорный полузащитник. Мы пытались отправлять в атаку побольше игроков в надежде, что кому-то удастся открыться. Мы забили три мяча – но и пропустили столько же. Мы разочарованы тем, что не удалось победить».
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