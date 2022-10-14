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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы сильно хотели забить Интеру и забыли об обороне»
Лига чемпионов
14 октября 2022, 13:31 |
75
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы сильно хотели забить Интеру и забыли об обороне»

Форвард «Барселоны» - о ничьей в матче с «Интером»

14 октября 2022, 13:31 |
75
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы сильно хотели забить Интеру и забыли об обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал ничью 3:3 против «Интера» в четвертом туре Лиги чемпионов:

«Мы так сильно хотели забить больше голов, что порой забывали об обороне и о контратаках «Интера». Они слишком легко доходили до наших ворот и создавали голевые ситуации. В последнее время у «Барсы» много травм, тяжело постоянно играть разными составами. Нам не хватает стабильности, и, возможно, именно поэтому так всё и складывается.

Форварду тяжело играть с «Интером». У них схема с пятью защитниками, также есть опорный полузащитник. Мы пытались отправлять в атаку побольше игроков в надежде, что кому-то удастся открыться. Мы забили три мяча – но и пропустили столько же. Мы разочарованы тем, что не удалось победить».

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Источник Mundo Deportivo
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