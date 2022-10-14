Украина. Премьер лига14 октября 2022, 13:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:02
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Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги
14 октября 2022, 13:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:02
1150
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14 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Верес» Ровно.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится в приложении Setanta Sports.
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События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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