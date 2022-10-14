14 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Верес» Ровно.

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Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».

Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится в приложении Setanta Sports.