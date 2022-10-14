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Чемпионат Украины
Минай
54 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 13:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:02
1150
0

Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 октября в 13:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги

14 октября 2022, 13:00 | Обновлено 14 октября 2022, 13:02
1150
0
Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно

14 октября в 13:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Верес» Ровно.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена».

Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится в приложении Setanta Sports.

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События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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Источник Sport.ua
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