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Лига Европы
14 октября 2022, 12:36 | Обновлено 14 октября 2022, 13:31
1056
0

Йожеф САБО: «У Динамо в атаке вообще ничего нет»

Экс-тренер «Динамо» – о матче против «Ренна»

14 октября 2022, 12:36 | Обновлено 14 октября 2022, 13:31
1056
0
Йожеф САБО: «У Динамо в атаке вообще ничего нет»
FootBoom. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо прокомментировал поражение 0:1 от «Ренна» в Лиге Европы:

— «Ренн» сильнее и техничнее «Динамо». Победили 0:1 – им этого хватило. Лично для меня матч был не очень интересным. Не скажу, что были стопроцентные моменты, но французы выглядели лучше. На сегодняшний день мы имеем такую ​​игру в исполнении «Динамо».

— Как оцените замены по сравнению с предыдущим матчем?
— Я не понимаю... Куда Луческу только не всовывал Гармаша. Караваев хорошо выглядел – трудолюбивый, забивал, а он его не ставит. Любой хороший футболист, если он будет сидеть на скамейке запасных, выйдя на 10-15 минут, ничего не покажет. Не понимаю, зачем брали новичков, или на замене, или не в заявке. Хотя бы на тайм их поставить... Сколько игроков в запасе сидят, а играют одни и те же...

— Чего не хватает в игре «Динамо»?
— Они работают на футбольном поле – именно работают, стараются, но не получается. В атаке вообще ничего нет. «Динамо» не может забить.

— Кого из игроков киевлян можно выделить?
— Более-менее, Цыганкова. Но он делает прострелы – а там никого нет. Это должно быть отработано в тренировочном процессе. Мяч пролетает, а там никого. Куда полез Дубинчак во время одного из таких прострелов? В сетку? Об этом нужно задуматься тренеру. При атаке все должны идти вперед, но такого сейчас нет. Жаль, но что имеем, то имеем.

— С чем связаны ранние, как Луческу, замены?
— Мы видели подобные замены раньше. Ничего нового. Поставь ты новичков – ничего же не изменишь уже. Или они настолько плохи, что не подходят «Динамо»?

— Стоит ли «Динамо» сейчас менять тренера?
— Уже говорилось, что руководство клуба все устраивает и его не уволят. Он может только сам уйти.

— К игре с «Шахтером» киевляне подходят не в самом лучшем настроении...
– Если матч все-таки состоится, то динамовцы сядут сзади, будут играть на контратаках, пытаться забить, а потом будут отбиваться. Это «козырь» Луческу. Но у «Динамо» нет атаки. Если еще убрать Цыганкова – единственного, кто играет вперед, то и некому атаковать. Все играют поперек и обратно.

— Что делать с УПЛ сейчас?
— Если продолжаются такие массированные обстрелы – какой может быть футбол? «Динамо» и «Шахтер» могут поехать за границу, но ведь не у всех команд есть деньги для этого.

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Источник 1927.kiev.ua
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