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  4. Минай – Верес. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 12:10 |
122
0

Минай – Верес. Стали известны стартовые составы

Стартует седьмой тур УПЛ

14 октября 2022, 12:10 |
122
0
Минай – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Минай

Сегодня, 14 октября «Минай» в 7-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Трубочкин, Горин, Немчанинов, Гончар, Воробчак, Витенчук, Кулиев, Хахлев, Твердохлеб, Вишневский

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, Г. Пасич, Гайдучик

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Источник Sport.ua
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