Украина. Премьер лига14 октября 2022, 12:10 |
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Минай – Верес. Стали известны стартовые составы
Стартует седьмой тур УПЛ
14 октября 2022, 12:10 |
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Сегодня, 14 октября «Минай» в 7-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Минай»: Бандура, Трубочкин, Горин, Немчанинов, Гончар, Воробчак, Витенчук, Кулиев, Хахлев, Твердохлеб, Вишневский
«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, Г. Пасич, Гайдучик
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