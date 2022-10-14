Минай – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 14 октября «Минай» в 7-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Трубочкин, Горин, Немчанинов, Гончар, Воробчак, Витенчук, Кулиев, Хахлев, Твердохлеб, Вишневский

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, С. Шарай, Г. Пасич, Гайдучик