Поединок с Ренном стал юбилейным для двух игроков Динамо

Поединок с «Ренном» (0:1) стал 50-м в еврокубковой карьере 25-летнего полузащитника «Динамо» Владимира Шепелева. 31 встречу он отыграл в Лиге Европы и 19 – в Лиге чемпионов. 24 раза выпускал Владимира на поле Александр Хацкевич, 20 – Мирча Луческу и 6 – Алексей Михайличенко.

К слову, юбилей в игре с «Ренном» отметил и 30-летний Александр Караваев, который провел 30-й матч в еврокубках за «Динамо», в том числе 10-й – в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ