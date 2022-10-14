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Лига Европы
14 октября 2022, 11:30 | Обновлено 14 октября 2022, 11:33
226
0

Поединок с Ренном стал юбилейным для двух игроков Динамо

Владимир Шепелев провел 50-й матч в еврокубках, а Александр Караваев – 30-й в рядах бело-синих

14 октября 2022, 11:30 | Обновлено 14 октября 2022, 11:33
226
0
Поединок с Ренном стал юбилейным для двух игроков Динамо
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Поединок с «Ренном» (0:1) стал 50-м в еврокубковой карьере 25-летнего полузащитника «Динамо» Владимира Шепелева. 31 встречу он отыграл в Лиге Европы и 19 – в Лиге чемпионов. 24 раза выпускал Владимира на поле Александр Хацкевич, 20 – Мирча Луческу и 6 – Алексей Михайличенко.

К слову, юбилей в игре с «Ренном» отметил и 30-летний Александр Караваев, который провел 30-й матч в еврокубках за «Динамо», в том числе 10-й – в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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