Динамо не знает побед на своем поле в Лиге Европы 6 матчей подряд

«Динамо», проиграв «Ренну» (0:1), продлило свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Тем самым киевляне превзошли украинский антирекорд, принадлежавший самим динамовцам на пару с «Зарей».

Последнюю победу в родных стенах в Лиге Европы бело-синие одержали 19 сентября 2019 года, обыграв в группе «Мальме» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Период 6 (=3-3) Динамо 24.10.2019 13.10.2022 5 (=2-3) Заря 20.08.2015 14.09.2017 5 (=4-1) Динамо 04.11.1992 18.02.2009 4 (=0-4) Ворскла 04.08.2016 29.11.2018 4 (=2-2) Днепр 27.11.1985 19.09.1990 4 (=2-2) Шахтер 24.11.2005 15.03.2007 4 (=2-2) Днепр 20.10.2005 04.10.2007 4 (=2-2) Карпаты 26.08.2010 15.12.2010 4 (=2-2) Александрия 24.08.2017 28.11.2019 4 (=3-1) Шахтер 03.12.2009 18.02.2016

* серия не закончена.