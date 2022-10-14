Динамо не знает побед на своем поле в Лиге Европы 6 матчей подряд
Безвыигрышная домашняя серия киевлян стала «рекордной» для украинских клубов
«Динамо», проиграв «Ренну» (0:1), продлило свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Тем самым киевляне превзошли украинский антирекорд, принадлежавший самим динамовцам на пару с «Зарей».
Последнюю победу в родных стенах в Лиге Европы бело-синие одержали 19 сентября 2019 года, обыграв в группе «Мальме» со счетом 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
|
6 (=3-3)
|
Динамо
|
24.10.2019
|
13.10.2022
|
5 (=2-3)
|
Заря
|
20.08.2015
|
14.09.2017
|
5 (=4-1)
|
Динамо
|
04.11.1992
|
18.02.2009
|
4 (=0-4)
|
Ворскла
|
04.08.2016
|
29.11.2018
|
4 (=2-2)
|
Днепр
|
27.11.1985
|
19.09.1990
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
24.11.2005
|
15.03.2007
|
4 (=2-2)
|
Днепр
|
20.10.2005
|
04.10.2007
|
4 (=2-2)
|
Карпаты
|
26.08.2010
|
15.12.2010
|
4 (=2-2)
|
Александрия
|
24.08.2017
|
28.11.2019
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
03.12.2009
|
18.02.2016
* серия не закончена.
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