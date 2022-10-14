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Лига Европы
14 октября 2022, 11:24 | Обновлено 14 октября 2022, 11:28
162
0

Динамо не знает побед на своем поле в Лиге Европы 6 матчей подряд

Безвыигрышная домашняя серия киевлян стала «рекордной» для украинских клубов

14 октября 2022, 11:24 | Обновлено 14 октября 2022, 11:28
162
0
Динамо не знает побед на своем поле в Лиге Европы 6 матчей подряд
ФК Динамо

«Динамо», проиграв «Ренну» (0:1), продлило свою домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения). Тем самым киевляне превзошли украинский антирекорд, принадлежавший самим динамовцам на пару с «Зарей».

Последнюю победу в родных стенах в Лиге Европы бело-синие одержали 19 сентября 2019 года, обыграв в группе «Мальме» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Период

 

6 (=3-3)

Динамо

24.10.2019

13.10.2022

5 (=2-3)

Заря

20.08.2015

14.09.2017

5 (=4-1)

Динамо

04.11.1992

18.02.2009

4 (=0-4)

Ворскла

04.08.2016

29.11.2018

4 (=2-2)

Днепр

27.11.1985

19.09.1990

4 (=2-2)

Шахтер

24.11.2005

15.03.2007

4 (=2-2)

Днепр

20.10.2005

04.10.2007

4 (=2-2)

Карпаты

26.08.2010

15.12.2010

4 (=2-2)

Александрия

24.08.2017

28.11.2019

4 (=3-1)

Шахтер

03.12.2009

18.02.2016

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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