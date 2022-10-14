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ATP
14 октября 2022, 11:26 |
137
0

Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первенца

Испанский теннисист счастлив, что все прошло удачно

14 октября 2022, 11:26 |
137
0
Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первенца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первого ребенка.

«Всем привет. После нескольких дней и множества милых сообщений я просто хочу вас всех поблагодарить. Мы очень счастливы, и все очень хорошо. Крепко вас обнимаю», – написал Надаль в твиттере.

Отметим, что на прошлой неделе жена Надаля Мария Франциска родила сына, которого тоже назвали Рафаэлем.

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