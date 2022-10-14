ATP14 октября 2022, 11:26 |
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Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первенца
Испанский теннисист счастлив, что все прошло удачно
14 октября 2022, 11:26 |
137
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первого ребенка.
«Всем привет. После нескольких дней и множества милых сообщений я просто хочу вас всех поблагодарить. Мы очень счастливы, и все очень хорошо. Крепко вас обнимаю», – написал Надаль в твиттере.
Отметим, что на прошлой неделе жена Надаля Мария Франциска родила сына, которого тоже назвали Рафаэлем.
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