Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первенца

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением первого ребенка.

«Всем привет. После нескольких дней и множества милых сообщений я просто хочу вас всех поблагодарить. Мы очень счастливы, и все очень хорошо. Крепко вас обнимаю», – написал Надаль в твиттере.

Отметим, что на прошлой неделе жена Надаля Мария Франциска родила сына, которого тоже назвали Рафаэлем.