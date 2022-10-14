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Лига Европы
14 октября 2022, 11:15 | Обновлено 14 октября 2022, 11:23
880
2

Динамо повторило два украинских антирекорда

Киевляне потерпели 6-е поражение подряд в еврокубках и в Лиге Европы

14 октября 2022, 11:15 | Обновлено 14 октября 2022, 11:23
880
2
Динамо повторило два украинских антирекорда
ФК Динамо

«Динамо» потерпело 6-е поражение подряд в еврокубках (мячи 2-10). Тем самым киевляне повторили свой же украинский антирекорд 15-летней давности. Шести матчей достигла проигрышная серия бело-синих и в Лиге Европы (мячи 2-10). Что стало повторением «рекордного» результата показанного 8 лет назад «Металлистом».

Последнюю викторию в еврокубках динамовцы отпраздновали 9 августа 2022 года – 2:1 в гостях со «Штурмом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а в Лиге Европы – 25 февраля 2021-го – 1:0 также в гостях с «Брюгге» в 1/16-й финала.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Соперники

6 (4-19)

Динамо

19.09.2007 - 12.12.2007

Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4,

 

 

 

Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3

6* (2-11)

Динамо

17.08.2022 - 13.10.2022

Бенфика (д) - 0:2, Бенфика (г) - 0:3, Фенербахче (г) - 1:2,

 

 

 

АЕК Л (д) - 0:1, Ренн (г) - 1:2, Ренн (д) - 0:1

6* (3-10)

Металлист

18.09.2014 - 11.12.2014

Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1,

 

 

 

Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1

5 (3-14)

Карпаты

16.09.2010 - 02.12.2010

Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1,

 

 

 

Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3

5 (3-14)

Заря

10.12.2020 - 30.09.2021

Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3,

 

 

 

Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3

5 (2-9)

Динамо

28.09.1994 - 07.12.1994

Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1,

 

 

 

Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алексей Левченко
Найганебніший клуб України. Багато чого можно сказати, але сенсу ніякого, бо с сурками Динамо - це невиліковний хворий, який з кожним днем втрачає сили, наближаючись до забуття.
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-1
Bulba_sumkin
Я знал что эти ребята не подведут))
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-1
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