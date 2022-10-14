Динамо повторило два украинских антирекорда
Киевляне потерпели 6-е поражение подряд в еврокубках и в Лиге Европы
«Динамо» потерпело 6-е поражение подряд в еврокубках (мячи 2-10). Тем самым киевляне повторили свой же украинский антирекорд 15-летней давности. Шести матчей достигла проигрышная серия бело-синих и в Лиге Европы (мячи 2-10). Что стало повторением «рекордного» результата показанного 8 лет назад «Металлистом».
Последнюю викторию в еврокубках динамовцы отпраздновали 9 августа 2022 года – 2:1 в гостях со «Штурмом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а в Лиге Европы – 25 февраля 2021-го – 1:0 также в гостях с «Брюгге» в 1/16-й финала.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные проигрышные серии украинских команд в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Соперники
|
6 (4-19)
|
Динамо
|
19.09.2007 - 12.12.2007
|
Рома (г) - 0:2, Спортинг (д) - 1:2, Манчестер Юн. (д) - 2:4,
|
|
|
|
Манчестер Юн. (г) - 0:4, Рома (д) - 1:4, Спортинг (г) - 0:3
|
6* (2-11)
|
Динамо
|
17.08.2022 - 13.10.2022
|
Бенфика (д) - 0:2, Бенфика (г) - 0:3, Фенербахче (г) - 1:2,
|
|
|
|
АЕК Л (д) - 0:1, Ренн (г) - 1:2, Ренн (д) - 0:1
|
6* (3-10)
|
Металлист
|
18.09.2014 - 11.12.2014
|
Трабзонспор (д) - 1:2, Локерен (г) - 0:1, Легия (д) - 0:1,
|
|
|
|
Легия (г) - 1:2, Трабзонспор (г) - 1:3, Локерен (д) - 0:1
|
5 (3-14)
|
Карпаты
|
16.09.2010 - 02.12.2010
|
Боруссия Д (д) - 3:4, ПСЖ (г) - 0:2, Севилья (д) - 0:1,
|
|
|
|
Севилья (г) - 0:4, Боруссия Д (г) - 0:3
|
5 (3-14)
|
Заря
|
10.12.2020 - 30.09.2021
|
Брага (г) - 0:2, Рапид В (г) - 0:3, Рапид В (д) - 2:3,
|
|
|
|
Буде/Глимт (г) - 1:3, Рома (д) - 0:3
|
5 (2-9)
|
Динамо
|
28.09.1994 - 07.12.1994
|
Бавария (г) - 0:1, ПСЖ (д) - 1:2, ПСЖ (г) - 0:1,
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Спартак М (г) - 0:1, Бавария (д) - 1:4
* серия не закончена.
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