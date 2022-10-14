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Лига Европы
14 октября 2022, 11:10 | Обновлено 14 октября 2022, 11:14
87
0

Украинцы не забили французам в еврокубках впервые с декабря 2015 года

Завершившаяся голевая серия наших команд составила 11 игр

14 октября 2022, 11:10 | Обновлено 14 октября 2022, 11:14
87
0
Украинцы не забили французам в еврокубках впервые с декабря 2015 года
ФК Динамо

«Динамо», проиграв «Ренну» со счетом 0:1, прервало голевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции, которая составила 11 матчей.

Последний раз украинцы не забивали французам 8 декабря 2015 года, когда «Шахтер» в групповом турнире Лиги чемпионов уступил в гостях ПСЖ - 0:2. К слову, более продолжительные голевые серии наши коллективы имели только с командами из пяти стран - Австрии, Венгрии, Хорватии, Армении и Финляндии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

14

Австрия

16.09.1969

Динамо

Аустрия

2:1 (г)

07.08.1996

Динамо

Рапид

0:2 (г)

13*

Венгрия

14.05.1975

Динамо

Ференцварош

3:0 (н)

 

 

 

 

12*

Финляндия

13.09.1978

Динамо

Хака

1:0 (г)

 

 

 

 

12*

Армения

23.07.1997

Днепр

Ереван

6:1 (д)

 

 

 

 

12

Хорватия

12.08.2003

Динамо

Динамо З

3:1 (д)

31.07.2014

Черноморец

Сплит

0:2 (г)

11

Норвегия

24.10.1965

Динамо

Русенборг

4:1 (г)

09.08.2012

Металлург Д

Тромсе

0:1 (д)

11*

Беларусь

29.06.1996

Шахтер

Атака-Аура

1:2 (д)

 

 

 

 

11

Португалия

24.10.2013

Днепр

Пасуш

2:0 (г)

19.10.2016

Динамо

Бенфика

0:2 (д)

11

Франция

09.08.2018

Мариуполь

Бордо

1:3 (д)

13.10.2022

Динамо

Ренн

0:1 (д)

* серия не закончена.

 

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Источник Sport.ua
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