Украинцы не забили французам в еврокубках впервые с декабря 2015 года
Завершившаяся голевая серия наших команд составила 11 игр
«Динамо», проиграв «Ренну» со счетом 0:1, прервало голевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции, которая составила 11 матчей.
Последний раз украинцы не забивали французам 8 декабря 2015 года, когда «Шахтер» в групповом турнире Лиги чемпионов уступил в гостях ПСЖ - 0:2. К слову, более продолжительные голевые серии наши коллективы имели только с командами из пяти стран - Австрии, Венгрии, Хорватии, Армении и Финляндии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14
|
Австрия
|
16.09.1969
|
Динамо
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
07.08.1996
|
Динамо
|
Рапид
|
0:2 (г)
|
13*
|
Венгрия
|
14.05.1975
|
Динамо
|
Ференцварош
|
3:0 (н)
|
|
|
|
|
12*
|
Финляндия
|
13.09.1978
|
Динамо
|
Хака
|
1:0 (г)
|
|
|
|
|
12*
|
Армения
|
23.07.1997
|
Днепр
|
Ереван
|
6:1 (д)
|
|
|
|
|
12
|
Хорватия
|
12.08.2003
|
Динамо
|
Динамо З
|
3:1 (д)
|
31.07.2014
|
Черноморец
|
Сплит
|
0:2 (г)
|
11
|
Норвегия
|
24.10.1965
|
Динамо
|
Русенборг
|
4:1 (г)
|
09.08.2012
|
Металлург Д
|
Тромсе
|
0:1 (д)
|
11*
|
Беларусь
|
29.06.1996
|
Шахтер
|
Атака-Аура
|
1:2 (д)
|
|
|
|
|
11
|
Португалия
|
24.10.2013
|
Днепр
|
Пасуш
|
2:0 (г)
|
19.10.2016
|
Динамо
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
11
|
Франция
|
09.08.2018
|
Мариуполь
|
Бордо
|
1:3 (д)
|
13.10.2022
|
Динамо
|
Ренн
|
0:1 (д)
* серия не закончена.
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