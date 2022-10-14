Украинцы не забили французам в еврокубках впервые с декабря 2015 года

«Динамо», проиграв «Ренну» со счетом 0:1, прервало голевую серию украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции, которая составила 11 матчей.

Последний раз украинцы не забивали французам 8 декабря 2015 года, когда «Шахтер» в групповом турнире Лиги чемпионов уступил в гостях ПСЖ - 0:2. К слову, более продолжительные голевые серии наши коллективы имели только с командами из пяти стран - Австрии, Венгрии, Хорватии, Армении и Финляндии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии украинских клубов с командами из одной страны

Серия Страна Началась Завершилась Дата Клуб Соперник Счет Дата Клуб Соперник Счет 14 Австрия 16.09.1969 Динамо Аустрия 2:1 (г) 07.08.1996 Динамо Рапид 0:2 (г) 13* Венгрия 14.05.1975 Динамо Ференцварош 3:0 (н) 12* Финляндия 13.09.1978 Динамо Хака 1:0 (г) 12* Армения 23.07.1997 Днепр Ереван 6:1 (д) 12 Хорватия 12.08.2003 Динамо Динамо З 3:1 (д) 31.07.2014 Черноморец Сплит 0:2 (г) 11 Норвегия 24.10.1965 Динамо Русенборг 4:1 (г) 09.08.2012 Металлург Д Тромсе 0:1 (д) 11* Беларусь 29.06.1996 Шахтер Атака-Аура 1:2 (д) 11 Португалия 24.10.2013 Днепр Пасуш 2:0 (г) 19.10.2016 Динамо Бенфика 0:2 (д) 11 Франция 09.08.2018 Мариуполь Бордо 1:3 (д) 13.10.2022 Динамо Ренн 0:1 (д)

* серия не закончена.