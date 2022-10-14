Украинцы потерпели 70-е поражение на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Поражение «Динамо» от «Ренна» (0:1) стало 70-м для украинских клубов на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Уступали дома соперникам 16 наших команд. Чаще других «Днепр» – 11 раз, «Динамо», «Металлист» – по 9, «Ворскла», «Шахтер» – по 8 и «Заря» – 7.

Между тем еще три совсем не радостных для нас юбилея оформил Кристофер Ву. Мяч, забитый 21-летним хавбеком «Ренна», оказался 550-м, пропущенным украинскими командами в родных стенах в еврокубках, 50-м, пропущенным нашими клубами в баталиях с французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и также 50-м, пропущенным «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ