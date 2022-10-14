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  4. Довбик продолжает гонку за звание лучшего бомбардира Лиги конференций
Кубок конфедераций
14 октября 2022, 10:34 |
726
0

Довбик продолжает гонку за звание лучшего бомбардира Лиги конференций

Артем забил уже четвертый гол в групповом раунде

14 октября 2022, 10:34 |
726
0
Довбик продолжает гонку за звание лучшего бомбардира Лиги конференций
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик своим победным голом в ворота «Вадуца» продолжил снайперскую гонку с лучшими бомбардирами Лиги Конференций.

Лучшие бомбардиры Лиги конференций-2022/23

4 – Моралес («Вильяреал»)
4 – Артем Довбик («Днепр-1»)
4 – Алекс Баэна («Вильяреал»)
4 – Фусени Дьябате («Партизан»)
3 – Микаэль Ишак («Лех»)
3 – Арменд Тхачи («Балкани»)
3 – Каспер Куск («Силькеборг»)
3 – Стефано Окака («Истанбул Башакшехир»)
3 – Данные де Вит («Алкмар»)
3 – Ян Колобишко («Словацко»)

Лидеры по системе «гол+пас» в Лиге конференций-2022/23

6 – Моралес («Вильяреал»)
6 – Артем Довбик («Днепр-1»)
5 – Алекс Баэна («Вильяреал»)
5 – Микаэль Ишак («Лех»)
5 – Арменд Тхаки («Балкани»)

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Артем Довбик Днепр-1 видео голов и обзор Вадуц Лига конференций Вадуц - Днепр-1
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Источник СК Днепр-1
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