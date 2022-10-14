Довбик продолжает гонку за звание лучшего бомбардира Лиги конференций
Артем забил уже четвертый гол в групповом раунде
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик своим победным голом в ворота «Вадуца» продолжил снайперскую гонку с лучшими бомбардирами Лиги Конференций.
Лучшие бомбардиры Лиги конференций-2022/23
4 – Моралес («Вильяреал»)
4 – Артем Довбик («Днепр-1»)
4 – Алекс Баэна («Вильяреал»)
4 – Фусени Дьябате («Партизан»)
3 – Микаэль Ишак («Лех»)
3 – Арменд Тхачи («Балкани»)
3 – Каспер Куск («Силькеборг»)
3 – Стефано Окака («Истанбул Башакшехир»)
3 – Данные де Вит («Алкмар»)
3 – Ян Колобишко («Словацко»)
Лидеры по системе «гол+пас» в Лиге конференций-2022/23
6 – Моралес («Вильяреал»)
6 – Артем Довбик («Днепр-1»)
5 – Алекс Баэна («Вильяреал»)
5 – Микаэль Ишак («Лех»)
5 – Арменд Тхаки («Балкани»)
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