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  4. ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
Лига конференций
14 октября 2022, 00:10 | Обновлено 14 октября 2022, 00:30
1459
1

ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время

Команда из Днепра победила «Вадуц» из Лихтенштейна со счетом 2:1

14 октября 2022, 00:10 | Обновлено 14 октября 2022, 00:30
1459
1
ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
СК Днепр-1. Артем Довбик

13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций сыграли «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1» (1:2).

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Матч прошел в Лихтенштейне. «Днепр-1» победил, набрал 7 очков из 12 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Артем Довбик принес победу днепрянам ударом головой в компенсированное время!

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 90+1 мин.

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Днепр-1 видео голов и обзор Вадуц Лига конференций Вадуц - Днепр-1 Артем Довбик
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Источник Sport.ua
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BARA.bass
Довбик ТОП, БУКИ ДАВАЛИ норм кеф на гол Довбика, и он забил под конец, и принёс победу ДНЕПРУ 1.
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