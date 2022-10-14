Лига конференций14 октября 2022, 00:10 | Обновлено 14 октября 2022, 00:30
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ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время
Команда из Днепра победила «Вадуц» из Лихтенштейна со счетом 2:1
14 октября 2022, 00:10 | Обновлено 14 октября 2022, 00:30
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13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций сыграли «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1» (1:2).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч прошел в Лихтенштейне. «Днепр-1» победил, набрал 7 очков из 12 и занимает 2-е место в турнирной таблице.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Артем Довбик принес победу днепрянам ударом головой в компенсированное время!
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 90+1 мин.
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Комментарии 1
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Довбик ТОП, БУКИ ДАВАЛИ норм кеф на гол Довбика, и он забил под конец, и принёс победу ДНЕПРУ 1.
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