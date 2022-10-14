ВИДЕО. Довбик принес победу для Днепра-1 в компенсированное время

13 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги конференций сыграли «Вадуц» из Лихтенштейна и «Днепр-1» (1:2).

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Матч прошел в Лихтенштейне. «Днепр-1» победил, набрал 7 очков из 12 и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Артем Довбик принес победу днепрянам ударом головой в компенсированное время!

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 90+1 мин.