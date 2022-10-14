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Лига Европы
Трабзонспор
13.10.2022, FT 4 : 0
Монако
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Лига Европы
14 октября 2022, 07:56 |
804
0

Трабзонспор – Монако – 4:0. Автогол сезона. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура Лиги Европы

14 октября 2022, 07:56 |
804
0
Трабзонспор – Монако – 4:0. Автогол сезона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги Европы «Трабзонспор» в домашних стенах разгромил «Монако».

Начало избиения монегасков началось с нелепого автогола, который организовали вратарь Александер Нюбель и защитник Маланг Сарр.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

«Трабзонспор» – «Монако» – 4:0
Голы: автогол Сарр (44), Витор Уго (48), Барди (57), Трезеге (69).

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Трабзонспор).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Трабзонспор).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Уго (Трабзонспор).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Маланг Сарр (Монако).
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Источник Sport.ua
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