Лига Европы
13.10.2022, FT 4 : 0
Лига Европы14 октября 2022, 07:56 |
804
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Трабзонспор – Монако – 4:0. Автогол сезона. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура Лиги Европы
14 октября 2022, 07:56 |
804
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В матче 4-го тура Лиги Европы «Трабзонспор» в домашних стенах разгромил «Монако».
Начало избиения монегасков началось с нелепого автогола, который организовали вратарь Александер Нюбель и защитник Маланг Сарр.
Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур
«Трабзонспор» – «Монако» – 4:0
Голы: автогол Сарр (44), Витор Уго (48), Барди (57), Трезеге (69).
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Трезеге (Трабзонспор).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Энис Барди (Трабзонспор).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Уго (Трабзонспор).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Маланг Сарр (Монако).
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