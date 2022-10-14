Ситуация в группах Лиги Европы после 4 тура. Известны 5 участников плей-офф

В четверг, 13 октября, клубы-участники групповой стадии Лиги Европы провели матчи 4-го тура розыгрыша. Напомним, киевское «Динамо» в Кракове в номинально домашнем матче потерпело поражение от «Ренна» со счетом 0:1.

Такой результат позволил определиться обоим участникам плей-офф от группы В, где играет украинский клуб. Досрочно обладателями путевок в нокаут-стадию стали турецкий «Фенербахче» и «Ренн». «Динамо» остается лишь борьба с АЕКом из Ларнаки за место в плей-офф Лиги конференций.

Также к будущим матчам в плей-офф Лиги Европы уже могут готовиться «Бетис» (группа С), «Реал Сосьедад» (группа Е) и «Фрайбург» (группа G).

Положение команд в группах Лиги Европы