Ситуация в группах Лиги Европы после 4 тура. Известны 5 участников плей-офф
Сыграны все поединки 4-го тура евротурнира
В четверг, 13 октября, клубы-участники групповой стадии Лиги Европы провели матчи 4-го тура розыгрыша. Напомним, киевское «Динамо» в Кракове в номинально домашнем матче потерпело поражение от «Ренна» со счетом 0:1.
Такой результат позволил определиться обоим участникам плей-офф от группы В, где играет украинский клуб. Досрочно обладателями путевок в нокаут-стадию стали турецкий «Фенербахче» и «Ренн». «Динамо» остается лишь борьба с АЕКом из Ларнаки за место в плей-офф Лиги конференций.
Также к будущим матчам в плей-офф Лиги Европы уже могут готовиться «Бетис» (группа С), «Реал Сосьедад» (группа Е) и «Фрайбург» (группа G).
Положение команд в группах Лиги Европы
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