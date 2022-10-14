Мактоминей повторил в Манчестер Юнайтед рекорд Сульшера

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей стал автором единственного победного гола команды в матче 4-го тура Лиги Европы с кипрской «Омонией» – 1:0.

Скотт вышел на поле на 81-й минуте, заменив Каземиро, и поразил ворота киприотов, цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Роман Безус, в компенсированное время игры. Таким образом, Мактоминей стал первым игроком «красных дьяволов», который в еврокубках, выйдя на замену, забил победный гол в добавленное время со времен финала Лиги чемпионов 1999 года.

В решающей игре Лиги чемпионов-1998/1999 с «Баварией» манкунианцы уступали в счете, но смогли переломить игру в добавленные минуты: отличились Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. Оба игрока вышли на замену: Шерингем появился на 67-й минуте, а Сульшер – на 81-й.