Мактоминей повторил в Манчестер Юнайтед рекорд Сульшера
Полузащитник поразил ворота «Омонии» украинского хавбека Романа Безуса
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей стал автором единственного победного гола команды в матче 4-го тура Лиги Европы с кипрской «Омонией» – 1:0.
Скотт вышел на поле на 81-й минуте, заменив Каземиро, и поразил ворота киприотов, цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Роман Безус, в компенсированное время игры. Таким образом, Мактоминей стал первым игроком «красных дьяволов», который в еврокубках, выйдя на замену, забил победный гол в добавленное время со времен финала Лиги чемпионов 1999 года.
В решающей игре Лиги чемпионов-1998/1999 с «Баварией» манкунианцы уступали в счете, но смогли переломить игру в добавленные минуты: отличились Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. Оба игрока вышли на замену: Шерингем появился на 67-й минуте, а Сульшер – на 81-й.
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