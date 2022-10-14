Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор
Лига конференций
ЧФР Клуж
13.10.2022, FT 2 : 0
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 05:32
41
0

ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 05:32
41
0
ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор
ФК Славия Прага

В четверг, 13 октября, в поединке 4-го туру Лиги конференций румынский клуб «ЧФР Клуж» на своем поле со счетом 2:0 обыграл чешскую «Славию» из Праги, цвета которой защищает украинский защитник Тарас Качараба.

Качараба отыграл в стартовом составе пражан 70 минут, и был заменен. Случилось это при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

Турнирное положение в группе G Лиги конференций

Видеообзор матча

По теме:
Фиорентина – Хартс – 5:1. Сильный удар по сердцам. Видео голов и обзор
Среди лучших. Гол днепрянина Амаша – претендент на гол тура
Лацио – Штурм – 2:2. Неуступчивые в меньшинстве римляне. Видео голов, обзор
Лига конференций Славия Прага ЧФР Клуж видео голов и обзор Тарас Качараба
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Футбол | 13 октября 2022, 21:41 106
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну

Судьбу встречи решил один результативный удар

ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
Бокс | 13 октября 2022, 14:20 0
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины

Украинский боксер побывал на юге страны

Главный тренер Ренна: «Динамо доставило нам немало проблем»
Футбол | 13.10.2022, 23:47
Главный тренер Ренна: «Динамо доставило нам немало проблем»
Главный тренер Ренна: «Динамо доставило нам немало проблем»
МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам
Футбол | 14.10.2022, 00:15
МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам
МЮ вырвал победу у Омонии, Шериф без Коваля разгромно уступил испанцам
Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо
Футбол | 13.10.2022, 14:41
Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо
Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
12.10.2022, 12:00
Футбол
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
13.10.2022, 00:01 14
Футбол
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 4
Футбол
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
12.10.2022, 08:27 4
Футбол
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
Сборная Сербии вышла в финал женского чемпионата мира по волейболу
Сборная Сербии вышла в финал женского чемпионата мира по волейболу
12.10.2022, 23:25
Волейбол
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
13.10.2022, 13:30 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности