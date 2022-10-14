Лига конференций
13.10.2022, FT 2 : 0
Лига конференций14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 05:32
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ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 05:32
41
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В четверг, 13 октября, в поединке 4-го туру Лиги конференций румынский клуб «ЧФР Клуж» на своем поле со счетом 2:0 обыграл чешскую «Славию» из Праги, цвета которой защищает украинский защитник Тарас Качараба.
Качараба отыграл в стартовом составе пражан 70 минут, и был заменен. Случилось это при счете 1:0 в пользу хозяев поля.
Турнирное положение в группе G Лиги конференций
Видеообзор матча
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