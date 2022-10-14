Нант – Фрайбург – 0:4. Видео голов и обзор матча

В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы французский «Нант» на своем поле потерпел разгромное поражение от немецкого «Фрайбурга» – 0:4.

Победа вывела «орлов» в плей-офф турнира. С 12 очками в активе «Фрайбург» лидирует в таблице группы G Лиги Европы. За ним идет «Карабах», у которого 7 пунктов. Далее следуют «Нант» (3 очка) и «Олимпиакос», имеющий 1 пункт.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур

Нант – Фрайбург – 0:4

Голы: Кюблер, 25 (0:1). Грегорич, 71 (0:2). Кастеллетто, 81 автогол (0:3). Чон У Ен, 87 (0:4).

Видеообзор матча