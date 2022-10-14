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  4. Шепелев отметил юбилей в игре с Ренном
Лига Европы
14 октября 2022, 01:14 | Обновлено 14 октября 2022, 01:18
30
0

Шепелев отметил юбилей в игре с Ренном

Полузащитник Динамо достиг круглой цифры в сыгранных матчах

14 октября 2022, 01:14 | Обновлено 14 октября 2022, 01:18
30
0
Шепелев отметил юбилей в игре с Ренном
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев (справа)

В матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы с «Ренном» (0:1) хавбек киевского «Динамо» Владимир Шепелев в 50-й раз в карьере появился на поле в форме команды в рамках еврокубков.

Со времени обретения Украиной независимости Шепелев стал 25-м игроком «Динамо», достигшим такого рубежа.

Он дебютировал за команду на евроарене в июле 2017 года в матче с «Янг Бойз» из Швейцарии (3:1).

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Динамо Киев Владимир Шепелев Лига Европы Динамо - Ренн
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Источник ФК Динамо Киев
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