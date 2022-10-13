Главный тренер Ренна: «Динамо доставило нам немало проблем»

Главный тренер французского «Ренна» Бруно Женезио прокомментировал победу своих подопечных в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы:

«Цель была достигнута нами дважды. Мы победили и уже точно финишируем как минимум на втором месте, что означает как минимум 1/16 финала Лиги Европы. Теперь мы поедем на выездном матч с «Фенербахче» чтобы побороться за первое место. Мы конкуренты и к тому же они постараются избежать лишних матчей в феврале.

Считаю эту победу довольно обнадеживающей для прогресса команды. Это была не лучшая наша игра, но с точки зрения зрелости и солидности очень интересная. Все матчи в Лиге Европы сложные. Пользуясь случаем, хочу выразить уважение команде «Динамо», потому что, учитывая условия, в которых они готовятся, с очень дальними поездками, и обстоятельства, которые происходят на их родине, они доставили нам немало проблем. Мы должны их поздравить, они провели очень хорошую игру.

Что касается нас, я думаю, мы можем лучше играть в нападении. Во втором тайме мы должны были забивать второй гол и отойти в защиту, но мы знали, как играть надежно, как оставаться организованными и сбалансированными.

Наша защита сыграла солидно и серьезно, мне это очень понравилось. Это было непросто, потому что впереди у соперника были хорошие игроки. Средний возраст наших игроков был довольно низким, но Стив Манданда приносит нам много спокойствия. Важно чувствовать эту надежность, это была отличная игра в исполнении защиты и оборонительной линии в целом.

Кристофер Ву работал без каких-либо замечаний с момента своего перехода к нам. У меня есть очень эффективный медицинский персонал и тренеры по физподготовке, которые проделывают огромную работу со всеми игроками, у которых мало или вообще нет игрового времени, что позволяет им быть готовыми, когда мы их ставим в состав».

Отметим, что матч 4-го тура группы В «Динамо» – «Ренн» завершился минимальной победой французов – 0:1.