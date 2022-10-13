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Лига Европы
13 октября 2022, 23:15 | Обновлено 13 октября 2022, 23:41
2038
5

Тихий ужас! Оценки за игру Динамо – Ренн. Очередной блеклый матч киевлян

Киевская команда потерпела четвертое поражение подряд в Лиге Европы

13 октября 2022, 23:15 | Обновлено 13 октября 2022, 23:41
2038
5
Тихий ужас! Оценки за игру Динамо – Ренн. Очередной блеклый матч киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября в 19:45 поединок 4-го тура Лиги Европы провели киевское «Динамо» и французский «Ренн». Домашний для киевлян матч состоялся в польском Кракове на стадионе Краковия.

Единственный гол в матче забил на 48-й минуте Кристофер Ву, оставшись без опеки при подаче с углового. Игра киевлян была невеселой, без серьезных угроз в атаке и с ошибками в защите.

В 4 турах «Динамо» потерпело четыре поражения и не набрало ни одного очка в группе. Еще есть шанс догнать АЕК Ларнака (у которого осталось 3 очка после поражения от «Фенербахче» 1:2), чтобы получить пропуск в Лигу конференций.

Киевляне получили от журналистов Sport.ua низкие оценки за игру.

🏆 Лига Европы, 4-й тур, 13 октября

Динамо – Ренн – 0:1

Гол: Кристофер Ву, 48 мин.

Положение после 4 туров: Фенербахче и Ренн (по 10), АЕК Ларнака (3), Динамо (0).

Оценки Sport.ua за матч Динамо – Ренн – 0:1:

Замены Динамо: Вивчаренко – 5,5; Кабаев – 5,0; Ванат – 5,0; Андриевский – 5,0; Караваев – 5,5.

Замены Ренна: Сулемана – 6,0; Тет – 5,5; Гуйри – 5,5; Трюффер – б/о.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн Кристофер Ву оценки Sport.ua
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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BekXan
Луческу потрібно прибирати негайно.Це вже штопор .Його находження в команді тільки все погіршує.Потрібне перезавантаження і свіжий погляд.
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+2
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roman75zpr
И вот как после такого этих игроков приглашать в сборную... А ведь пригласят 
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+1
Veter
Значит Мирча решил сделать All-in с Шахтёром...
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-2
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