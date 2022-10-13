Тихий ужас! Оценки за игру Динамо – Ренн. Очередной блеклый матч киевлян

13 октября в 19:45 поединок 4-го тура Лиги Европы провели киевское «Динамо» и французский «Ренн». Домашний для киевлян матч состоялся в польском Кракове на стадионе Краковия.

Единственный гол в матче забил на 48-й минуте Кристофер Ву, оставшись без опеки при подаче с углового. Игра киевлян была невеселой, без серьезных угроз в атаке и с ошибками в защите.

В 4 турах «Динамо» потерпело четыре поражения и не набрало ни одного очка в группе. Еще есть шанс догнать АЕК Ларнака (у которого осталось 3 очка после поражения от «Фенербахче» 1:2), чтобы получить пропуск в Лигу конференций.

Киевляне получили от журналистов Sport.ua низкие оценки за игру.

🏆 Лига Европы, 4-й тур, 13 октября

Динамо – Ренн – 0:1

Гол: Кристофер Ву, 48 мин.

Положение после 4 туров: Фенербахче и Ренн (по 10), АЕК Ларнака (3), Динамо (0).

Оценки Sport.ua за матч Динамо – Ренн – 0:1:

Замены Динамо: Вивчаренко – 5,5; Кабаев – 5,0; Ванат – 5,0; Андриевский – 5,0; Караваев – 5,5.

Замены Ренна: Сулемана – 6,0; Тет – 5,5; Гуйри – 5,5; Трюффер – б/о.