Тихий ужас! Оценки за игру Динамо – Ренн. Очередной блеклый матч киевлян
Киевская команда потерпела четвертое поражение подряд в Лиге Европы
13 октября в 19:45 поединок 4-го тура Лиги Европы провели киевское «Динамо» и французский «Ренн». Домашний для киевлян матч состоялся в польском Кракове на стадионе Краковия.
Единственный гол в матче забил на 48-й минуте Кристофер Ву, оставшись без опеки при подаче с углового. Игра киевлян была невеселой, без серьезных угроз в атаке и с ошибками в защите.
В 4 турах «Динамо» потерпело четыре поражения и не набрало ни одного очка в группе. Еще есть шанс догнать АЕК Ларнака (у которого осталось 3 очка после поражения от «Фенербахче» 1:2), чтобы получить пропуск в Лигу конференций.
Киевляне получили от журналистов Sport.ua низкие оценки за игру.
🏆 Лига Европы, 4-й тур, 13 октября
Динамо – Ренн – 0:1
Гол: Кристофер Ву, 48 мин.
Положение после 4 туров: Фенербахче и Ренн (по 10), АЕК Ларнака (3), Динамо (0).
Оценки Sport.ua за матч Динамо – Ренн – 0:1:
Замены Динамо: Вивчаренко – 5,5; Кабаев – 5,0; Ванат – 5,0; Андриевский – 5,0; Караваев – 5,5.
Замены Ренна: Сулемана – 6,0; Тет – 5,5; Гуйри – 5,5; Трюффер – б/о.
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