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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Мне нужно прогрессировать. Матч за матчем»
WTA
13 октября 2022, 22:50 |
36
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Мне нужно прогрессировать. Матч за матчем»

Украинка прокомментировала победу в матче 1/8 финала турнира в Румынии

13 октября 2022, 22:50 |
36
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Мне нужно прогрессировать. Матч за матчем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Исалин Бонавентюр (Бельгия) в матче 1/8 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния):

«Довольна результатом сегодняшнего матча и, как я говорила после предыдущего раунда, рада вернуться на корт. Теперь я в ожидании четвертьфинала.

Моя цель на остаток сезона - улучшать свой теннис, потому что ещё во многом мне надо прогрессировать. Матч за матчем. Если побеждаю - отлично, если проигрываю, то возвращаюсь к тренировкам».

Отметим, что в четвертьфинале Ангелина сыграет с победительницей матча против Синь Ю Ван – Анна Блинкова.

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Ангелина Калинина Исалин Бонавентюр WTA Клуж-Напока
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Источник Большой теннис Украины
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