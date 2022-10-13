Ангелина КАЛИНИНА: «Мне нужно прогрессировать. Матч за матчем»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Исалин Бонавентюр (Бельгия) в матче 1/8 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния):

«Довольна результатом сегодняшнего матча и, как я говорила после предыдущего раунда, рада вернуться на корт. Теперь я в ожидании четвертьфинала.

Моя цель на остаток сезона - улучшать свой теннис, потому что ещё во многом мне надо прогрессировать. Матч за матчем. Если побеждаю - отлично, если проигрываю, то возвращаюсь к тренировкам».

Отметим, что в четвертьфинале Ангелина сыграет с победительницей матча против Синь Ю Ван – Анна Блинкова.