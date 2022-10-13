Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Ангелина в двух сетах обыграла соперницу из Бельгии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Румынии.
Во втором круге украинка переиграла Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).
Клуж-Напока. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:3, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
В первом круге Ангелина на отказе прошла Эжени Бушар из Канады.
В следующем круге Калинина сразится против Синь Ю Ван (№80 WTA) или Анны Блинковой (№138 WTA).
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