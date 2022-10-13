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  4. Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
WTA
13 октября 2022, 16:21 | Обновлено 13 октября 2022, 16:26
519
4

Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии

Ангелина в двух сетах обыграла соперницу из Бельгии

13 октября 2022, 16:21 | Обновлено 13 октября 2022, 16:26
519
4
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка переиграла Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).

Клуж-Напока. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:3, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.

В первом круге Ангелина на отказе прошла Эжени Бушар из Канады.

В следующем круге Калинина сразится против Синь Ю Ван (№80 WTA) или Анны Блинковой (№138 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн Исалин Бонавентюр WTA Клуж-Напока
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Не хочу наврочити, але є шанси на титул, лише Німаєр буде складною суперницею, але зустрінуться вони лише в фіналі. Ну й звичайно Гелі бажаю  удачу й сил для гри)
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+1
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Spectra
Взяла реванш за Байндл. Все же прогресс в игре Калининой есть! Сравнить подачу сейчас, и год назад, серьёзно на тренировала её  . Надо идти дальше. Дальше либо реванш Цуренко, либо китаянка. Можно с такой игрой побороться за титул, главное чтобы здоровье позволило!
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0
Andrey_1992
Молодець, Гелька!!!
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0
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