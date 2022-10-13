Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е.

«Аполлон» у себя на поле принимал гостей из Нидерландов – АЗ Алкмаар. Игра завершилась минимальной победой клуба из Кипра со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Аполлона» Валентин Роберж на 32-й минуте игры.

Сейчас «Аполлон» занимает третье место в группе Е, имея в своем активе 4 очка. АЗ Алкмаар, не смотря на поражение, остался на вершине таблицы с 9 очками.

К слову, с этими командами в группе играет украинский футбольный клуб – «Днепр-1».

Лига конференций. 4-й тур

Группа Е

«Аполлон» – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Роберж, 32