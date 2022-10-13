Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
Клуб из Кипра минимально выиграл у АЗ Алкмаара
13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е.
«Аполлон» у себя на поле принимал гостей из Нидерландов – АЗ Алкмаар. Игра завершилась минимальной победой клуба из Кипра со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник «Аполлона» Валентин Роберж на 32-й минуте игры.
Сейчас «Аполлон» занимает третье место в группе Е, имея в своем активе 4 очка. АЗ Алкмаар, не смотря на поражение, остался на вершине таблицы с 9 очками.
К слову, с этими командами в группе играет украинский футбольный клуб – «Днепр-1».
Лига конференций. 4-й тур
Группа Е
«Аполлон» – АЗ Алкмаар – 1:0
Гол: Роберж, 32
🔵⚪ 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐖𝐈𝐍! ⚪🔵#ApollonFC #APOAZ #UECL pic.twitter.com/8uzLQtcQly— Apollon FC 🏆 (@APOLLONOFFICIAL) October 13, 2022
𝗙𝘂𝗹𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 | Apollon Limassol FC - AZ— AZ (@AZAlkmaar) October 13, 2022
⚽️ 32. Roberge 1-0#AZ #apoaz #UECL pic.twitter.com/OZovL6tKT9
События матча
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