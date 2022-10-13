Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
Лига конференций
Аполлон Лимасол
13.10.2022, FT 1 : 0
АЗ Алкмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 октября 2022, 22:38 |
510
2

Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1

Клуб из Кипра минимально выиграл у АЗ Алкмаара

13 октября 2022, 22:38 |
510
2
Аполлон сенсационно обыграл лидера группы ЛК, в который играет Днепр-1
Twitter. ФК Аполлон

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е.

«Аполлон» у себя на поле принимал гостей из Нидерландов – АЗ Алкмаар. Игра завершилась минимальной победой клуба из Кипра со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Аполлона» Валентин Роберж на 32-й минуте игры.

Сейчас «Аполлон» занимает третье место в группе Е, имея в своем активе 4 очка. АЗ Алкмаар, не смотря на поражение, остался на вершине таблицы с 9 очками.

К слову, с этими командами в группе играет украинский футбольный клуб – «Днепр-1».

Лига конференций. 4-й тур

Группа Е

«Аполлон» – АЗ Алкмаар – 1:0

Гол: Роберж, 32

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Роберж (Аполлон Лимасол).
По теме:
ВИДЕО. Янис Амаш открыл счет для Днепра-1. Вадуц быстро уравнял ситуацию
Вадуц – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вадуц – Днепр-1. Бланко, Амаш, Балули и Довбик в старте украинского клуба
АЗ Алкмаар Аполлон Лимасол Лига конференций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ – вторая с конца среди 74 лиг по количеству созданных моментов за матч
Футбол | 13 октября 2022, 18:00 10
УПЛ – вторая с конца среди 74 лиг по количеству созданных моментов за матч
УПЛ – вторая с конца среди 74 лиг по количеству созданных моментов за матч

Позади только бразильская Серия В

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 13 октября 2022, 02:25 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Футбол | 13.10.2022, 07:17
ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
Футбол | 13.10.2022, 21:03
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Другие виды | 12.10.2022, 22:38
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Нормально, тепер Дніпро повинен обігрувати Вадуц, і все може бути добре ( в перспективі ).
Ответить
+1
Макс Максов
Не втішна інформація для Дніпра... Хотілось би, хоча би нічию! Потрібно тепер обов'язково перемагати Вадуц!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
ФОТО. Усик посетил освобожденную часть Херсонщины
13.10.2022, 14:20
Бокс
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
12.10.2022, 16:00
Футбол
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
13.10.2022, 13:30 4
Хоккей
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 4
Футбол
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
12.10.2022, 12:00
Футбол
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
Чудаковатый выбор. Фьюри бросил вызов соотечественнику-чемпиону
12.10.2022, 16:45 1
Бокс
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
12.10.2022, 17:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности