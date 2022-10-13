Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы
Турецкий клуб делит с «Ренном» первое место в группе В
13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе В между АЕКом и «Фенербахче».
Счет в матче открыл Жоао Педро на 16-й минуте игры. АЕК ответил реализованным пенальти от Ивана Тричковски вначале второго тайма, но ничью удержать так и не удалось. Бельгийский форвард турецкого клуба Миши Батшуайи забил на 80-й минуте и принес команде победу.
К слову, 85-й минуте испанский полузащитник АЕКа Анхель Гарсия схлопотал красную карточку и привез пенальти в ворота своей команды, но Эннер Валенсия не смог увеличить преимущество «Фенербахче».
Отметим, что в прошлом туре турецкий клуб также выиграл у команды из Кипра.
Сейчас «Фенербахче» с 10 очками делит первое место с «Ренном» в группе В. АЕК вместе с киевским «Динамо» будет бороться за Лигу конференций.
Лига Европы. 4-й тур
Группа В
АЕК – «Фенербахче» – 1:2
Голы: Тричковски, 52 (пен.) – Жоао Педро, 16, Батшуайи, 80
Full time: AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe 💪#UEL #AEKvFB pic.twitter.com/OviiiQpzdD— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) October 13, 2022
𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 | #AEKFENER— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) October 13, 2022
1️⃣ AEK Larnaca
2️⃣ Fenerbahce#AEKLarnaca #UEL #MD4 pic.twitter.com/F9dW0r6seL
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