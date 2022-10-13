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Лига Европы
АЕК Ларнака
13.10.2022, FT 1 : 2
Фенербахче
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Лига Европы
13 октября 2022, 21:58 | Обновлено 13 октября 2022, 21:59
473
0

Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы

Турецкий клуб делит с «Ренном» первое место в группе В

13 октября 2022, 21:58 | Обновлено 13 октября 2022, 21:59
473
0
Фенербахче второй раз подряд обыграл АЕК в Лиге Европы
Twitter. ФК Фенербахче

13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе В между АЕКом и «Фенербахче».

Счет в матче открыл Жоао Педро на 16-й минуте игры. АЕК ответил реализованным пенальти от Ивана Тричковски вначале второго тайма, но ничью удержать так и не удалось. Бельгийский форвард турецкого клуба Миши Батшуайи забил на 80-й минуте и принес команде победу.

К слову, 85-й минуте испанский полузащитник АЕКа Анхель Гарсия схлопотал красную карточку и привез пенальти в ворота своей команды, но Эннер Валенсия не смог увеличить преимущество «Фенербахче».

Отметим, что в прошлом туре турецкий клуб также выиграл у команды из Кипра.

Сейчас «Фенербахче» с 10 очками делит первое место с «Ренном» в группе В. АЕК вместе с киевским «Динамо» будет бороться за Лигу конференций.

Лига Европы. 4-й тур

Группа В

АЕК – «Фенербахче» – 1:2

Голы: Тричковски, 52 (пен.) – Жоао Педро, 16, Батшуайи, 80

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Источник Sport.ua
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