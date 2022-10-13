Вадуц – Днепр-1. Бланко, Амаш, Балули и Довбик в старте украинского клуба

13 октября в 22:00 по Киеву стартует матч Лиги конференций между «Вадуцом» и «Днепром-1». Тренеры определили стартовые составы команд:

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«Днепр-1»: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик

«Вадуц»: Бухель, Гайич, Джемайли, Джокич, Добрас, Иодиче, Исик, Растодер, Фер, Фоссо, Хаджи