Лига конференций13 октября 2022, 20:59 |
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Вадуц – Днепр-1. Бланко, Амаш, Балули и Довбик в старте украинского клуба
Матч Лиги конференций начнется в 22:00 по Киеву 13 октября
13 октября 2022, 20:59 |
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13 октября в 22:00 по Киеву стартует матч Лиги конференций между «Вадуцом» и «Днепром-1». Тренеры определили стартовые составы команд:
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1»: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик
«Вадуц»: Бухель, Гайич, Джемайли, Джокич, Добрас, Иодиче, Исик, Растодер, Фер, Фоссо, Хаджи
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
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