Лукас МОУРА: «Тоттенхэм – кандидат на титул в АПЛ»

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура высказал мнение о перспективах команды в борьбе за чемпионский трофей в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«Мы тоже кандидаты, да. Это очень и очень сложный турнир. И сейчас мы очень близки к лидерам чемпионата, в том числе к «Арсеналу». У нас очень полный и очень сильный состав с отличными звездами. Мы можем позволить себе помечтать, но мы все еще в начале сезона, нам нужно постепенно идти от матча к матчу», – заявил Моура.

Сейчас в таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 3 место, имея 20 очков после 9 игр. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 23 пункта, а лидирует «Арсенал», имеющий 24 очка.

Ранее сообщалось, что Google может стать спонсором английского «Тоттенхэма».