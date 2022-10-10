Google может стать спонсором английского топ-клуба

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» ведет переговоры с компанией Google о переименовании нового стадиона.

Еще в 2019 году, когда «Тоттенхэм» открыл свой стадион, президент лондонского клуба Даниэль Леви был открыт к предложениеям от инвесторов, но так и не заключил ни с кем контракт. С тех пор арена «шпор» носит техническое название «Тоттенхэм Хотспур Стедиум».

Сообщается, что американская компания Google готова заплатить хорошие деньги за переименования стадиона под свой бренд. Стороні ведут «содержательные переговоры» об условии соглашения.

«Тоттенхэм Хотспур Стедиум» стоил «Тоттенхэму» 1 миллиард фунтов и вмещает 62,850 зрителей. Одна из лучших футбольных арен в мире принимает не только матчи «шпор», но также игры по регби и американскому футболу, боксерские поединки и концерты.