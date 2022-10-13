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13 октября 2022, 19:16 | Обновлено 13 октября 2022, 19:51
83
0

Крутых завершил борьбу на турнире во Франции

Украинец проиграл во втором круге

13 октября 2022, 19:16 | Обновлено 13 октября 2022, 19:51
83
0
Крутых завершил борьбу на турнире во Франции
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№246 АТР) уступил во втором круге турнира серии Challenger в Сен-Тропе седьмому сеяному австрийцу Юрию Родионову.

Соперники провели на корте 1 час и 37 минут игрового времени, сыграв две партии. Судьба первого сета решилась на тай-брейке, хотя по его ходу Крутых имел перевес, но его не удержал. Во второй партии австриец располагал видимым перевесом, и уверенно победил.

АТР челленджер Сен-Тропе. Хард. 1/8 финала

Юрий Родионов (Австрия, 7) – Алексей Крутых (Украина) – 7:6 (7:6), 6:2

Напомним, в первом круге Крутых обыграл Мильяна Зекича из Сербии.

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Алексей Крутых ATP Сен-Тропе
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Источник Sport.ua
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