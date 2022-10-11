Украинец не оставил шансов сербу на челленджере во Франции

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 246) в 1/16 финала челленджера в Сен-Тропе (Франция) в двух сетах обыграл Мильяна Зекича (Сербия, ATP 242) за 1 час и 9 минут.

АТР челленджер Сен-Тропе. Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Мильян Зекич (Сербия) – 6:3, 6:0

Далее Алексей сыграет с Юрием Родионовым (Австрия, ATP 140).

Отметим, что этой победой Крутых прервал серию из четырех поражений подряд.