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  4. Крутых продлил свою неудачную серию. Украинец вылетел с турнира в Испании
ATP
03 октября 2022, 19:59 | Обновлено 03 октября 2022, 20:01
58
0

Крутых продлил свою неудачную серию. Украинец вылетел с турнира в Испании

Алексей проиграл 29-летнему итальянцу

03 октября 2022, 19:59 | Обновлено 03 октября 2022, 20:01
58
0
Крутых продлил свою неудачную серию. Украинец вылетел с турнира в Испании
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) не смог выйти в 1/8 финала хардового челленджера в Испании. В первом раунде турнира украинца обыграл 29-летний Сальваторе Карузо (АТР 285).

АТР челленджер Аликанте. Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 5:7, 6:1, 3:6

Отметим, что после выигранного челленджера в Праге Алексей проиграл уже 4-й матч подряд.

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Источник Sport.ua
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