ATP03 октября 2022, 19:59 | Обновлено 03 октября 2022, 20:01
58
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Крутых продлил свою неудачную серию. Украинец вылетел с турнира в Испании
Алексей проиграл 29-летнему итальянцу
03 октября 2022, 19:59 | Обновлено 03 октября 2022, 20:01
58
0
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) не смог выйти в 1/8 финала хардового челленджера в Испании. В первом раунде турнира украинца обыграл 29-летний Сальваторе Карузо (АТР 285).
АТР челленджер Аликанте. Хард. 1/16 финала
Алексей Крутых (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 5:7, 6:1, 3:6
Отметим, что после выигранного челленджера в Праге Алексей проиграл уже 4-й матч подряд.
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