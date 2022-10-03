Крутых продлил свою неудачную серию. Украинец вылетел с турнира в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) не смог выйти в 1/8 финала хардового челленджера в Испании. В первом раунде турнира украинца обыграл 29-летний Сальваторе Карузо (АТР 285).

АТР челленджер Аликанте. Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) – Сальваторе Карузо (Италия) – 5:7, 6:1, 3:6

Отметим, что после выигранного челленджера в Праге Алексей проиграл уже 4-й матч подряд.