Нещерет и Гармаш – в основе Динамо на матч с Ренном

Сегодня, 13 октября «Динамо» в четвертом туре Лиги Европы сыграет с «Ренном». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Беседин

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бурда, Кабаев, Перрис, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Диалло, Кендзера

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Буриго, Террье, Калимуэндо-Муинга, Дуэ