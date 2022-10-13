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Лига Европы
13 октября 2022, 18:46 | Обновлено 13 октября 2022, 19:36
1886
11

Нещерет и Гармаш – в основе Динамо на матч с Ренном

Стали известны составы команд на матч

13 октября 2022, 18:46 | Обновлено 13 октября 2022, 19:36
1886
11
Нещерет и Гармаш – в основе Динамо на матч с Ренном
ФК Динамо Киев

Сегодня, 13 октября «Динамо» в четвертом туре Лиги Европы сыграет с «Ренном». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Беседин
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бурда, Кабаев, Перрис, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Диалло, Кендзера

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Буриго, Террье, Калимуэндо-Муинга, Дуэ

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Динамо Киев Динамо - Ренн Ренн Лига Европы стартовые составы Руслан Нещерет Денис Гармаш
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Источник УЕФА
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Комментарии 11
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Vladislav Pohily
Треба нарешті починати брати очки. Не вийти з такої групи навіть в ЛК - це буде занадто.
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+3
Gargantua
а может все же Беседин будет играть на фланге вместо Кабаева (наконец то этого безголового бегунка посадили на банку), а Гармаш в нападении?
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+1
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Gargantua
в защите слабое место Сирота. Почему не Бурда, это с левоногостью связано?
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0
Andr Jackson
Невже в академії нема добротного форварда?? Он в коронавірус Забарного ж відкопали 
 
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0
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Gargantua
очень большое достижение это Кендзера на лавке. я так долго этого ждал.
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0
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KOT
Да почему он легионеров не выпускает? Не ужели дерево с двумя ветками может быть хуже Беседина?
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0
AK.228
Тоді нічия 
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0
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