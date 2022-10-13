Франция13 октября 2022, 18:11 |
594
0
Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»
Легендарный защитник – о поведении форварда «ПСЖ»
13 октября 2022, 18:11 |
594
0
Известный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал конфликты вокруг Килиана Мбаппе в «ПСЖ»:
«Дело в том, что мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нём слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты. Он ещё молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет».
Ранее сообщалось о том, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2022, 13:20 10
Зимой Руслан может перебраться в другую команду
Футбол | 12 октября 2022, 20:14 66
В ближайший уик-энд должен состояться матч УПЛ между «Шахтером» и «Динамо»
Футбол | 13.10.2022, 01:25
Футбол | 13.10.2022, 15:52
Другие виды | 12.10.2022, 22:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 17:27
11.10.2022, 20:55 4
11.10.2022, 20:11 2
13.10.2022, 11:22
11.10.2022, 19:11 1
12.10.2022, 17:11 4
11.10.2022, 23:12