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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»
Франция
13 октября 2022, 18:11 |
594
0

Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»

Легендарный защитник – о поведении форварда «ПСЖ»

13 октября 2022, 18:11 |
594
0
Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Известный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал конфликты вокруг Килиана Мбаппе в «ПСЖ»:

«Дело в том, что мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нём слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты. Он ещё молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе.

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Джейми Каррагер Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Daily Star
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