Джейми КАРРАГЕР: «Мбаппе? В нем слишком много эгоизма»

Известный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал конфликты вокруг Килиана Мбаппе в «ПСЖ»:

«Дело в том, что мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нём слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты. Он ещё молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе.