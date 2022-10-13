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  4. Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Жаловаться на судей – часть культуры Барселоны»
Лига чемпионов
13 октября 2022, 17:46 |
320
0

Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Жаловаться на судей – часть культуры Барселоны»

Легендарный хавбек – о поведении игроков «Барселоны»

13 октября 2022, 17:46 |
320
0
Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Жаловаться на судей – часть культуры Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал поведение игроков «Барселоны», которые регулярно спорили с судьями в матчах Лиги чемпионов против «Интера»:

«Это часть их культуры, поэтому я ничуть не удивлен. Они всегда так делали, и у Хави, в частности, была такая привычка даже в бытность игроком. Они всегда толпятся вокруг судьи и жалуются абсолютно на что угодно, так что это оказывает давление на арбитров».

Напомним, вчера «Барселона» сыграла вничью 3:3 с «Интером» и теперь стоит на грани вылета в Лигу Европы.

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Кларенс Зеедорф Барселона Лига чемпионов Хави
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Источник Football-Italia
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