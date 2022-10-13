Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Жаловаться на судей – часть культуры Барселоны»

Легендарный нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал поведение игроков «Барселоны», которые регулярно спорили с судьями в матчах Лиги чемпионов против «Интера»:

«Это часть их культуры, поэтому я ничуть не удивлен. Они всегда так делали, и у Хави, в частности, была такая привычка даже в бытность игроком. Они всегда толпятся вокруг судьи и жалуются абсолютно на что угодно, так что это оказывает давление на арбитров».

Напомним, вчера «Барселона» сыграла вничью 3:3 с «Интером» и теперь стоит на грани вылета в Лигу Европы.