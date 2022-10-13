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Лига чемпионов
13 октября 2022, 17:19 | Обновлено 13 октября 2022, 17:22
1012
0

ВИДЕО. Нет равных. Назван лучший игрок 4-го тура Лиги чемпионов

Вне конкуренции оказался нападающий «Тоттенхэма»

13 октября 2022, 17:19 | Обновлено 13 октября 2022, 17:22
1012
0
ВИДЕО. Нет равных. Назван лучший игрок 4-го тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Европейский футбольный союз подвел итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего футболиста прошедшей недели, когда были сыграны поединки 4-го тура групповой стадии турнира. Победителем стал корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В матче с «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:2) он стал автором дубля. К слову, второй гол форварда в ворота немецкой команды признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Наряду с Соном, за награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов боролись Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Маккаби» Хайфа).

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Сон Хын Мин Тоттенхэм Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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