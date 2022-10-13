ВИДЕО. Нет равных. Назван лучший игрок 4-го тура Лиги чемпионов
Вне конкуренции оказался нападающий «Тоттенхэма»
Европейский футбольный союз подвел итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего футболиста прошедшей недели, когда были сыграны поединки 4-го тура групповой стадии турнира. Победителем стал корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
В матче с «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:2) он стал автором дубля. К слову, второй гол форварда в ворота немецкой команды признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Наряду с Соном, за награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов боролись Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Маккаби» Хайфа).
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