ВИДЕО. Нет равных. Назван лучший игрок 4-го тура Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз подвел итоги голосования среди болельщиков по определению лучшего футболиста прошедшей недели, когда были сыграны поединки 4-го тура групповой стадии турнира. Победителем стал корейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В матче с «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:2) он стал автором дубля. К слову, второй гол форварда в ворота немецкой команды признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Наряду с Соном, за награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов боролись Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Маккаби» Хайфа).