Тони КРООС: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, который задумывается над завершением карьеры, рассказал, какие чувства вызывают у него пять побед в Лиге чемпионов:

«Очень хороший вопрос, как бы просто он ни звучал. Очень трудно оценить свои успехи, пока ты еще играешь. Многие факторы должны сложиться, чтобы выйти в финал.

Мне потребовалось много времени, чтобы переварить поражение «Баварии» от «Челси» в 2012 году. 5 побед в Лиге чемпионов – это благословенное безумие. И понимать, что я этого добился, – фантастика».