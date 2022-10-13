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  4. Тони КРООС: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие»
Лига чемпионов
13 октября 2022, 17:12 |
501
0

Тони КРООС: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие»

Хавбек «Реала» – о своих успехах

13 октября 2022, 17:12 |
501
0
Тони КРООС: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, который задумывается над завершением карьеры, рассказал, какие чувства вызывают у него пять побед в Лиге чемпионов:

«Очень хороший вопрос, как бы просто он ни звучал. Очень трудно оценить свои успехи, пока ты еще играешь. Многие факторы должны сложиться, чтобы выйти в финал.

Мне потребовалось много времени, чтобы переварить поражение «Баварии» от «Челси» в 2012 году. 5 побед в Лиге чемпионов – это благословенное безумие. И понимать, что я этого добился, – фантастика».

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Источник Marca
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