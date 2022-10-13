Тони КРООС: «5 побед в Лиге чемпионов – благословенное безумие»
Хавбек «Реала» – о своих успехах
Полузащитник «Реала» Тони Кроос, который задумывается над завершением карьеры, рассказал, какие чувства вызывают у него пять побед в Лиге чемпионов:
«Очень хороший вопрос, как бы просто он ни звучал. Очень трудно оценить свои успехи, пока ты еще играешь. Многие факторы должны сложиться, чтобы выйти в финал.
Мне потребовалось много времени, чтобы переварить поражение «Баварии» от «Челси» в 2012 году. 5 побед в Лиге чемпионов – это благословенное безумие. И понимать, что я этого добился, – фантастика».
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