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  4. Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме у нас все пошло не так»
Лига чемпионов
13 октября 2022, 16:45 |
196
0

Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме у нас все пошло не так»

Капитан «Барселоны» – о матче против «Интера»

13 октября 2022, 16:45 |
196
0
Серхио БУСКЕТС: «Во втором тайме у нас все пошло не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью 3:3 с «Интером» в четвертом туре Лиги чемпионов:

«Первый гол «Интера» дам им дополнительный импульс, а нас лишил его, и мы забуксовали. Казалось, что их гол обернулся для нас хаосом. Мы разочарованы. Группа сложная, но мы должны стремиться к большему после всех трансферов. Шансы у нас не математические, но очень сложно.

Мы не были сильны в своей штрафной, и в Лиге чемпионов за это приходится расплачиваться. В первом тайме мы были сильны, доминировали, находили пасами игроков между линиями, но их первый гол лишил нас баланса. Во втором тайме у нас все пошло не так».

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Источник El Mundo Deportivo
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