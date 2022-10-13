Испания13 октября 2022, 16:27 | Обновлено 13 октября 2022, 16:28
99
0
Ключевой защитник Барселоны восстановится к Эль Класико
Жюль Кунде будет готов к матчу с «Реалом»
13 октября 2022, 16:27 | Обновлено 13 октября 2022, 16:28
99
0
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде восстановился после травмы бедра, которую он получил в конце сентября.
Таким образом, 23-летний француз готов сыграть в Эль Класико против «Реала» (воскресенье, 16 октября). При этом, скорее всего, Кунде останется в запасе. Возможен его выход на замену.
До травмы Кунде успел принять участие в 5 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Защитник летом перешел из 2Севильи» за 50 миллионов евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2022, 10:27 27
Пока что планируют играть во Львове
Футбол | 13 октября 2022, 07:17 0
Всего за 6 минут
Футбол | 13.10.2022, 11:11
Футбол | 12.10.2022, 16:00
Футбол | 12.10.2022, 17:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2022, 17:06 3
12.10.2022, 00:35 10
13.10.2022, 02:25 2
12.10.2022, 14:29
12.10.2022, 21:12 12
12.10.2022, 23:59 14
12.10.2022, 22:38 1
12.10.2022, 16:45 1