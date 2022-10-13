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Испания
13 октября 2022, 16:27 | Обновлено 13 октября 2022, 16:28
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Ключевой защитник Барселоны восстановится к Эль Класико

Жюль Кунде будет готов к матчу с «Реалом»

13 октября 2022, 16:27 | Обновлено 13 октября 2022, 16:28
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Ключевой защитник Барселоны восстановится к Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде восстановился после травмы бедра, которую он получил в конце сентября.

Таким образом, 23-летний француз готов сыграть в Эль Класико против «Реала» (воскресенье, 16 октября). При этом, скорее всего, Кунде останется в запасе. Возможен его выход на замену.

До травмы Кунде успел принять участие в 5 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Защитник летом перешел из 2Севильи» за 50 миллионов евро.

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Источник AS
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