Ключевой защитник Барселоны восстановится к Эль Класико

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде восстановился после травмы бедра, которую он получил в конце сентября.

Таким образом, 23-летний француз готов сыграть в Эль Класико против «Реала» (воскресенье, 16 октября). При этом, скорее всего, Кунде останется в запасе. Возможен его выход на замену.

До травмы Кунде успел принять участие в 5 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Защитник летом перешел из 2Севильи» за 50 миллионов евро.