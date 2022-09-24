Испания24 сентября 2022, 14:44 | Обновлено 24 сентября 2022, 14:45
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Ключевой защитник Барселоны вылетел на месяц
Жюль Кунде травмировался в матче Лиги наций
24 сентября 2022, 14:44 | Обновлено 24 сентября 2022, 14:45
346
0
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил травму во время матча Лиги наций Франция – Австрия (2:0).
Углубленное медобследование показало, что у Кунде подозрение на разрыв бицепса бедра. По прогнозам врачей, 23-летний француз пропустит примерно месяц.
Это значит, что Кунде пропустит оба матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», которые состоятся 4 и 12 октября.
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