Ключевой защитник Барселоны вылетел на месяц

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил травму во время матча Лиги наций Франция – Австрия (2:0).

Углубленное медобследование показало, что у Кунде подозрение на разрыв бицепса бедра. По прогнозам врачей, 23-летний француз пропустит примерно месяц.

Это значит, что Кунде пропустит оба матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», которые состоятся 4 и 12 октября.