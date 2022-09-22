Французский защитник Кунде травмировался в матче Лиги наций с Австрией

Защитник сборной Франции Жюль Кунде не смог доиграть до перерыва в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Австрии, который в эти минуты проходит в окрестностях французской столицы. Получив травму, он был вынужден на 23-й минуте уступить свое место в обороне французов Вильяму Салиба.

О характере травмы 23-летнего уроженца Парижа пока ничего неизвестно. Но повреждение у Кунде может стать проблемой для главного тренера каталонской «Барселоны» Хави. В нынешнем сезоне Кунде провел за «сине-гранатовых» пять матчей.

В матче Лиги наций Франция — Австрия после первого тайма ничья 0:0.