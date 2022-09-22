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Лига наций
22 сентября 2022, 22:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:48
223
0

Французский защитник Кунде травмировался в матче Лиги наций с Австрией

Игрок «Барселоны» был заменен в первом тайме поединка в Сен-Дени

22 сентября 2022, 22:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:48
223
0
Французский защитник Кунде травмировался в матче Лиги наций с Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде не смог доиграть до перерыва в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Австрии, который в эти минуты проходит в окрестностях французской столицы. Получив травму, он был вынужден на 23-й минуте уступить свое место в обороне французов Вильяму Салиба.

О характере травмы 23-летнего уроженца Парижа пока ничего неизвестно. Но повреждение у Кунде может стать проблемой для главного тренера каталонской «Барселоны» Хави. В нынешнем сезоне Кунде провел за «сине-гранатовых» пять матчей.

В матче Лиги наций Франция — Австрия после первого тайма ничья 0:0.

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Источник Sport.ua
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