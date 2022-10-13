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Англия
13 октября 2022, 16:13 | Обновлено 13 октября 2022, 16:18
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Сформирован трансферный бюджет Челси на ближайшие полгода

«Пенсионеры» намерены усилить состав

13 октября 2022, 16:13 | Обновлено 13 октября 2022, 16:18
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Сформирован трансферный бюджет Челси на ближайшие полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Лондонский «Челси» рассчитывает потратить на подписание новых футболистов в ближайшие зимнее и летнее трансферные окна почти 500 млн евро.

Сообщается, что новый владелец клуба Тодд Боэли хочет, чтобы в команде появились сразу несколько звездных исполнителей из Бундеслиги и АПЛ.

Если верить неофициальным данным, «Челси» уже договорился о переходе полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Сумма его трансфера – 60 млн евро. Также «синим» интересен хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол, который стоит порядка 80 млн евро.

Однако главной трансферной целью «Челси» на ближайшие трансферные окна является полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Лондонцы якобы готовы заплатить за него 120 млн евро. Еще одним футболистов из чемпионата Германии в списке «Челси» есть защитник «Баварии» Бенжамен Павар.

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Челси трансферы трансферы АПЛ Кристофер Нкунку Джуд Беллингем Тодд Боэли Йошко Гвардиол
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Источник Sport Bild
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