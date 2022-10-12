Челси хочет летом 2023 года подписать защитника Баварии
«Пенсионерам» нужен игрок в оборону
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар входит в сферу интересов лондонского «Челси».
Летом этого года сообщалось, что 26-летний француз может перейти в «МЮ», или «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу».
У лондонского клуба интерес к Павару остается прежним. Если игрок не продлит соглашение с «Баварией», то по завершении нынешнего сезона-2022/2023 он сможет с большой долей вероятности влиться в ряды «Челси».
Ранее сообщалось, что «Челси» намерен продлить отношения с Мэйсоном Маунтом.
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