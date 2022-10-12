Челси хочет летом 2023 года подписать защитника Баварии

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар входит в сферу интересов лондонского «Челси».

Летом этого года сообщалось, что 26-летний француз может перейти в «МЮ», или «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу».

У лондонского клуба интерес к Павару остается прежним. Если игрок не продлит соглашение с «Баварией», то по завершении нынешнего сезона-2022/2023 он сможет с большой долей вероятности влиться в ряды «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен продлить отношения с Мэйсоном Маунтом.